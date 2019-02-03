العراق في اجتماعات الاتحاد الاسيوي البارالمبي بالامارات

2019/02/03 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..يشارك العراق في الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الاسيوي البارالمبي والتي تعقد في دولة الامارات العربية المتحدة من الثالث وحتى السابع من شهر شباط الجاري.

ويمثل العراق في الاجتماعات التي تتخللها انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي د.



عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية والسيدة كوثر حسين الكسار الامين العام للجنة البارالمبية

ويجري على هامش الاجتماعات إستفتاء لاختيار الافضل لعام 2018 حيث رشح العراق د.



عقيل حميد لنيل لقب افضل اداري في اللجان البارالمبية الاسيوية وبطل العاب القوى جراح نصار لنيل لقب افضل لاعب في اسيا ونجمة تنس الطاولة زينب حسن افضل لاعبة شابة في اسيا.

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