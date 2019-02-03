العصائب ترد على ترامب: العراق ليس ضيعة لابيك

2019/02/03 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب عن كتلة صادقون الجناح السياسي لحركة عصائب اهل الحق حسن سالم، الاحد، على تصريح رئيس الولايات المتحدة الامريكية، دونالد ترامب، الاخير، القاضي ببقاء القوات الامريكية في العراق.

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