سائرون: انهاء العمل بالاتفاقية الامنية مع اميركا أصبحت ضرورة وطنية بعد تصريحات ترامب

2019/02/03 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، الاحد، ان انهاء العمل بالاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة اصبحت ضرورة وطنية بعد تصريحات الرئيس الاميركي عن بقاء قوات بلاده في العراق لمراقبة ايران.

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