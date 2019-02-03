الاتحاد الوطني: كركوك تشكل انبثاق اتفاق تشكيل حكومة كردستان

2019/02/03 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، الأحد، أن محافظة كركوك تشكل انبثاق اتفاق تشكيل حكومة اقليم كردستان، فيما أشار إلى أن الوقت قد حان لإيقاف الاجراءات التعسفية التي اتخذت ضد الكرد بالمحافظة.

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