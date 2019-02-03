رئاسة البرلمان ترد على ترامب: سنخرج قواتك ومستشاريك بالقانون والإرادة الوطنية

2019/02/03 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

ردت رئاسة البرلمان، الأحد، على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عزم بلاده إبقاء قواتها العسكرية في العراق، فيما خاطبت ترامب بالقول: "سنخرج قواتك ومستشاريك بالقانون والإرادة الوطنية".

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، "مرة اخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الاسد، حيث طلع علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الاميركية داخل البلاد للعدوان على بلد جار"، لافتا إلى أن "على الجميع مسؤولية التحرك العاجل لانهاء التواجد الأمريكي وعدم السماح بان يكون العراق منطلق لشن عدوان او مراقبة اية دولة".

وأضاف الكعبي أن "مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع ﺍمريكا، فضلا عن انهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين والأجانب في الاراضي العراقية".

وكان ترامب قال في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس" بث اليوم الأحد، إن أميركا تنوي إبقاء قواتها وقواعدها العسكرية في العراق لمراقبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وردت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، اليوم، على تصريح ترامب بشأن عزم بلاده إبقاء قواتها العسكرية في العراق، مؤكدة أنه يمثل إعلانا صريحا لاحتلال البلاد ومرحلة جديدة من المواجهة.

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