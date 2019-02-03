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بالتغريدة.. العذاري ناصحا ترامب: بناء القواعد العسكرية الغالية التكلفة تجارة خاسرة في العـراق
2019/02/03 | 19:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

 

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