2019/02/03 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتغريدة.. العذاري ناصحا ترامب: بناء القواعد العسكرية الغالية التكلفة تجارة خاسرة في العـراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتغريدة.. العذاري ناصحا ترامب: بناء القواعد العسكرية الغالية التكلفة تجارة خاسرة في العـراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).