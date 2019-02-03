الكعبي يستنكر تصريحات ترامب الاخيرة ويعدها تجاوزاً سافراً على السيادة العراقية

2019/02/03 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الكعبي في تصريح تابعته " الغدير " ان ما قاله ترامب تجاوزا صارخا وسافرا للسيادة العراقية وانتهاكا فاضحا للدستور الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقا للاعتداء على اي دولة.وتابع: "على الجميع التحرك وتحمل المسؤولية لأنهاء التواجد الأمريكي وعدم السماح بان يكون العراق منطلق لشن عدوان او مراقبة اية دولة".واضاف الكعبي أن "البرلمان سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع أمريكا".خلال حوار على قناة "سي بي إس" ، اليوم الأحد وتابعته الغدير، : "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة..لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب".وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق من مساء اليوم الاحد بانه يعتزم الابقاء على القوات الامريكية لغرض المراقبة انتهى ع.س

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