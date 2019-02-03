كتائب حزب الله: تصريح ترامب بشأن إبقاء قواته إعلان لاحتلال العراق

2019/02/03 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر المتحدث باسم كتائب حزب الله محمد محيي تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إبقاء قوات بلاده في العراق إعلان صريح لاحتلال العراق وبدء مرحلة جديدة من المواجهة.

وقال محيي في تصريح صحفي، تابعته الغدير، إن "الهدف الأمريكي من التواجد العسكري في العراق مواجهة محور المقاومة".وفي سياق ذي صلة انتقد الخبير الأمني تصريح ترامب وصفه بأنه "قد يعيد مواجهة فصائل المقاومة الإسلامية مع القوات الأميركية في العراق من جديد"، لافتا الى أن "تأكيده على عدم سحب قواته من العراق اعلان صريح وواضح لاحتلال العراق".هذا واعتبر أن "ترامب تجرأ على السيادة العراقية بقوله إن العراق سيكون قاعدة بلاده لمراقبة تحركات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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