هل لمزيج العسل والقرفة تأثير على خفض الوزن؟

2019/02/03 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرفت القرفة بأنها تساعد صحة مرضى السكري، حيث إن بعض الخبراء يعتقدون

أن مكوناتها تحسن إفراز الأنسولين.ماهي فوائد القرفة؟ترتبط بعض فوائد القرفة بخصائص مضادات الأكسدة.



ومن المعروف أن القرفة

تستخدم لمساعدة مرضى السكري ويعتقد بعض الخبراء أن المكونات في القرفة

تحسن إفراز الأنسولين في الدم.



ينصح بتناول القرفة لتحقيق أمور أخرى ،

مثل خفض مستويات الجلوكوز في مرضى السكري ، وتحسين ضغط الدم ، وتحسين

أعراض التصلب المتعدد (MS) ، وخفض نسبة الكوليسترول.ماهي الكمية المناسبة لتناول القرفة؟لا تأخذ أكثر من 6 غرامات من القرفة يوميا.



على الرغم من حقيقة أن

القرفة ترقق الدم ، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بالكبد في بعض الحالات.

لهذا السبب إذا كنت تستخدم دواءا يرقق الدم من الأفضل استشارة الطبيب

قبل استخدام القرفة.بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان لديك حساسية ، توقف عن تناول القرفة.

إضافة القرفة كمكمل للنظام الغذائي الخاص بك وليس كبديل للادوية

(وخاصة مرض السكري).لا يوجد توابل أو طعام سحري لحل جميع المشاكل ، ولكن في بعض الحالات ،

مثل الحفاظ على أنماط صحية للحياة، سيلعب استخدام القرفة دورًا

مساعداً، مهما كانت فوائده ضئيلة ، ولكن إذا كنت ترغب في شرب الشاي أو

القهوة ، أضف إليه بعض القرفة.هل يترك العسل والقرفة تأثيرا على خفض الوزن؟عندما يتعلق الأمر بتخفيض الوزن، يبحث الكثيرون عن حل سريع .



نعلم

جميعا أن أفضل طريقة لفقدان الوزن هو اتباع نظام غذائي صحي وممارسة

الرياضة ، ولكن هل هناك أي طريقة سحرية أخرى غير ذلك؟ واحدة من أهم

تقاليد فقدان الوزن ، في هذه الأيام هي التخسيس بتناول القرفة والعسل.

يستخدم الناس هذا المركب في الشاي أو الحبوب أو الأطعمة الأخرى

مباشرة.



ولكن هل تخسر وزنك عن طريق تناول العسل والقرفة؟خواص العسلترتبط كلمة العسل بالمحبة والحيوية والصحة ولها العديد من الآثار

المفيدة.



في البداية ، استخدام العسل في شكل موضعي (فرك على الجرح) له

خصائص مضادة للميكروبات ، ويمنع العدوى البكتيرية بفضل انخفاض درجة

الحموضة والماء المؤكسج التي تنتجها انزيماته.



وأظهرت الأبحاث أن

العسل فعال في الحد من التهاب الجرح وهو مناسب جداً للحروق.



بالإضافة

إلى ذلك ، كما هو الحال مع بعض الأدوية ، مفيد في منع السعال دون

الحاجة إلى الطبيب.ميزات القرفةرائحة القرفة لها شهرة تاريخية كما إن له العديد من الاستخدامات.

استخدم المصريون القدماء القرفة لتحنيط الجثث ، وخلال فترة

الإمبراطورية الرومانية كانت القرفة أكثر قيمة من الفضة بـ 15 مرة.

القرفة لديها الكثير من الخصائص مثل العسل.



وقد أظهرت الأبحاث أن

القرفة لها خصائص مضادة للميكروبات والمطهرات.



القرفة مضادة للأكسدة

وتساعد على شفاء الجروح كما تقلل من ضغط الدم والكولسترول.



لم يكن

هناك الكثير من الأبحاث حول القرفة وتأثيرها على فقدان الوزن (مثل

العسل).هل القرفة والعسل ينفعان في التخسيس؟الإدعاءات حول التخسيس باستخدام مزيج من القرفة والعسل كثيرة ، ولكن

تم إجراء القليل من البحوث ، ولكن بعض النتائج كانت واعدة.



وجدت دراسة

أن استبدال السكروز بالعسل حال دون زيادة الوزن ، في حين أظهرت دراسة

أخرى أنه ينشط الهورمونات المثبطة للشهية.



لكن لم يثبت أي بحث أن

العسل والقرفة يسببان فقدان الوزن.

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