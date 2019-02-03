2019/02/03 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/شرطة كربلاء تشكل فريق عمل من كبار ضباطها لكشف ملابسات مقتل مشذوب

03/02/2019 19:17:00 PM |

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واع بغداد

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاحد، تشكيل فريق "من كبار الضباط المختصين" لكشف ملابسات مقتل الروائي علاء مشذوب وسط المحافظة، فيما نفت اعتقال أي شخص على صلة بالحادث حتى الان.

وقالت القيادة في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إن "فريق عمل أمني كبير مكون من كبار ضباطها المختصين في كشف الجرائم الجنائية تم تشكيله، بأشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة المدينة اللواء احمد علي زويني، للاستمرار في البحث والتحري وكشف ملابسات قضية مقتل الروائي الدكتور علاء مشذوب يوم أمس السبت"، متوعدة بـ"ايصال الجناة الى العدالة لاخذ قصاصهم العادل باقرب وقت ممكن".

وأضافت، أن "القوات الامنية والاستخباراتية والعناصر السرية تعمل بوتيرة بحث عالية ومهنية عمل كبرى، منذ ليلة امس، للوصول الى المجرمين الحقيقيين"، نافية "خبر اعتقال أي شخص لغاية الان".

ودعت قيادة شرطة كربلاء "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى الابتعاد عن الشائعات والأخبار المفبركة"، معربة عن "أحر التعازي و والمواساة الى ذوي ومحبي واصدقاء مشذوب".

وختمت بالقول، إن "تلك الدماء هي أمانة في أعناقنا وواجبنا ايصال المجرمين الى العدالة".

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