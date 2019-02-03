بغداد ترد على ترامب: البرلمان سينهي الإتفاقية الأمنية مع أمريكا

2019/02/03 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- رد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا الى أن البرلمان العراقي سينهي الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ووجود المستشارين والمدربين الأمريكيين في العراق.

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي في بيان "ما قاله ترامب تجاوز صارخ وسافر للسيادة والإرادة الوطنية وانتهاك فاضح للدستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم إن احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في العراق أمر مهم حتى تتمكن من مراقبة إيران.

وتابع الكعبي "مرة أخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد (دون إبلاغ بغداد مسبقا)، وخرج علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الأمريكية داخل البلاد للعدوان على بلد جار (إيران)".

وأشار نائب رئيس البرلمان إلى أن "على الجميع مسؤولية التحرك العاجل لإنهاء الوجود الأمريكي وعدم السماح بجعل العراق منطلقا لشن عدوان أو مراقبة أي دولة".

واشارالكعبي في بيانه الصحفي الى أن "مجلس النواب سيدرس خلال الفصل التشريعي المقبل تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، فضلا عن إنهاء وجود المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في الأراضي العراقية".

سوار أحمد

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