2019/02/03 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jW8C4ajKFbk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع نظيره الاردني عمر الرزاز في الحدود العراقية الاردنية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع نظيره الاردني عمر الرزاز في الحدود العراقية الاردنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).