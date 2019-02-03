الحاج: القوات الأمريكية تسعى لجر قوات الحشد إلى الصدام المسلح

2019/02/03 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الخبير الأمني كاظم الحاج، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية تبذل جهودًا كبيرًا لجر فصائل الحشد الشعبي لصدام مسلح معها، لافتًا إلى أن أمريكا تسعى من خلال تحركاتها لاستفزاز قطعات الحشد الشعبي.وقال الحاج، أن “تجوال القوات الأمريكية في أحدى مناطق نينوى هي محاولة لجر فصائل الحشد إلى الصدام المسلح”، لافتًا إلى أن “هذا […]

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