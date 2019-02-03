ترامب: إيران دولة شريرة تقتل العديد من الناس وقواتنا في العراق لمراقبتها

2019/02/03 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه يريد إبقاء قوات بلاده في العراق لمراقبة إيران.

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