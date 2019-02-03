مجلس ديالى: إحالة 200 ملف للنزاهة تقدر أموالها بـ500 مليار دينار

2019/02/03 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة ديالى، اليوم الأحد، عن إحالة أكثر من 200 ملف فساد إلى هيئة النزاهة، تقدر أموالها بأكثر من 500 مليار دينار، مبينًا أن ما أنجز منها لا يتجاوز 30%.

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