البخاتي: قضية توقيع اتفاقية مع الأردن جاءت متأخرة

2019/02/03 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار جاسم البخاتي، أن قضية توقيع اتفاقية مع الأردن جاءت متأخرة وكنا نتمنى حصولها قبل دخول زمر داعش الأرهابية والعجلات المفخخة التي أجهدت الشعب العراقي واخذت الكثير من الضحايا.

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