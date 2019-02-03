قطر تقفز 38 مركز في تصنيف الـ

2019/02/03 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم منتخبنا الوطني ثمان مراكز في تصنيف شهر فبراير الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في السابع من هذا الشهر بعدما احتل الترتيب الـ 80 عالميا والثامن عربيا والتاسع اسيويا. ويعزى هذا التقدم في الترتيب إلى فوزه في اربع مباريات اثنان منها ودية على الصين وفلسطين بالاضافة الى فوزه على فيتنام واليمن وتعادله مع ايران ضمن كاس اسيا 2019.

ويعتبر هذا الترتيب لمنتخبنا هو افضل ترتيب على مدى عام كامل حيث احتل الترتيب 79 في الشهر الاخير من عام 2017.

وتقدم المنتخب القطري 38 مركز في التصنيف العالمي بعد حصوله على بطولة اسيا التي اختتمت الجمعة، وفوزه في جميع المباريات ليصل الى المركز 55 عالميا والخامس اسيويا.

وحافظ المنتخب الايراني على صدارة الترتيب الاسيوي حين قفز 7 مراكز ليحتل المركز 22 عالميا وجاء بعده المنتخب الياباني الذي قفز 23 مركز حيث احتل المركز 27 عالميا

وعلى صعيد التصنيف العالمي، واصلت بلجيكا تصدرها، تليها منتخبات فرنسا والبرازيل وكرواتيا وانكلترا والبرتغال.

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