بالصور.. هيئة الحشد مكتب النجف تعالج أبناء الشهداء في مركز

2019/02/03 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه من مسؤول هيئة الحشد الشعبي مكتب النجف الاشرف قاسم الخاقاني رافقت الهيئة، اليوم الأحد، عدد من ابناء الشهداء الى مركز ام البنين "ع" لوقاية الاسنان والتابع للعتبة العباسية المقدسة حيث تم فحص وعلاج الابناء واعطاء محاضرات ارشادية للمحافظة على الاسنان في هذا المركز بإشراف اطباء اختصاص في مجال الاسنان.كما تضمن البرنامج تقديم وجبات ...

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