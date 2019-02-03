بيان الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري حول اغتيالَ الكاتب الدكتور علاء مشذوب

2019/02/03 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري حولاغتيالَ الكاتب الدكتور علاء مشذوبإنَّ تكرار حوادث الاغتيال التي تستهدفُ الناشطينَ المدنيينَ والنُخب الثقافية في العراقْ يستوجبُ تحرُكاً حُكُومياً حقيقياً لإلقاءِ القبضِ على القتلةِ المُجرمين، ومُحاسبتهم بشدة، ونؤكد أنَّ اغتيالَ الكاتب الدكتور علاء مشذوب في مدينة كربلاء، على يد ثُلة من خفافيش الظلام، لن يوقف مسيرة المُثقفين وكل العراقيين، الذين يطمحون لعراق يتسعُ للجميع، يكون فيه السلاحُ بيد الدولةِ حصرا، وأن تُحتَرَم فيه مختلف الآرَاءِ والأفكار الحُرَّة.

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