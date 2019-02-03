واع/ميلان يرغب في التعاقد مع نجم منتخب قطر

2019/02/03 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

03/02/2019 20:06:00 PM |

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حسمت بطولة كأس الأمم الآسيوية، بتتويج المنتخب القطري بطلاً للمسابقة على حساب منتخب اليابان.

وشهدت المسابقة تألق عدد كبير من لاعبي المنتخب القطري، ووفقاً لما أفادت به صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن نادي ميلان يستهدف ضم أحد نجوم قطر.

وأفاد التقرير أن ميلان أرسل كشافيه لمراقبة أداء المعز علي الذي يلعب حالياً مع الدحيل القطري.

المعز علي توج هداف للبطولة الأسيوية برصيد 9 أهداف سجلها في 7 مباريات.

ومن المتوقع أن يقدم الروسونيري عرضه لضم اللاعب ذو الأصول السودانية في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

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