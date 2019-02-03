بالصور.. سيطرة مستشفى الراهبات لازالت “جاثمة” على صدر الكرادة

2019/02/03 | 20:23

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بغداد اليوم _ بغداد

أظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم) نقطة تفتيش مدخل شارع الكرادة داخل، قرب مستشفى الراهبات، في مكا...





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