ريال بيتيس يحقق مفاجأة ويهزم اتلتيكو مدريد

2019/02/03 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسحقق فريق ريال بيتيس مفاجأة كبيرة، اليوم الاحد، بتغلبه على فريق اتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما على ارضية ملعب بينتو فيامارين، لحساب منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويدين بيتيس بفوزه الى لاعبه سيرخيو كناليس الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 65، ليوقف سلسلة عدم خسارة اتلتيكو مدريد، التي امتدت الى 18 مباراة في الليغا.ورفع الفوز رصيد فريق ريال بيتيس الى 32 نقطة في المركز السادس، في حين بقي رصيد اتلتيكو مدريد 44 نقطة في المركز الثاني، خلف برشلونة المتصدر.

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