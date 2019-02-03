تشكيل فريق عمل من العناصر السرية لكشف ملابسات اغتيال مشذوب

2019/02/03 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت شرطة كربلاء، اليوم الاحد، فريق عمل من كبار ضباطها للاستمرار بكشف ملابسات مقتل الروائي الدكتور علاء مشذوب، فيما نفت اعتقال أي شخص لغاية الآن.واعلنت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت، عن تشكيل فريق عمل مكون من كبار ضباطها المختصين في كشف الجرائم الجنائية للاستمرار في البحث والتحري عن كشف ملابسات قضية مقتل الروائي الدكتور علاء مشذوب يوم أمس السبت،

وذكر بيان لشرطة المحافظة، تلقت وكالة النبأ للأخبار، انه "تم تشكيل فريق عمل أمني كبير للبحث والتحري عن الجناة ليتم ايصالهم الى العدالة لاخذ قصاصهم العادل باقرب وقت ممكن".

واوضح البيان، ان "القوات الامنية والاستخباراتية والعناصر السرية تعمل بوتيرة بحث عالية ومهنية عمل كبرى منذ ليلة امس للوصول الى المجرمين الحقيقيين، كما تنفي خبر اعتقال أي شخص لغاية الان وعلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الابتعاد عن الشائعات والأخبار المفبركة".

تحرير: عامر الشيباني

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