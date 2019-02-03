وزارة النقل تستعد لوضع خطة مسبقة للزيارة المليونية

2019/02/03 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزارة النقل، اليوم الاحد، الية وضع خطة مسبقة للزيارات المليونية مع لجنة عمليات النقل المتمثلة بالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والنقل الخاص والنقل البري وسكك الحديد العراقية.وقال مدير عام الدائرة الفنية عباس عمران في تصريح، ان "اجتماعا عقد لمناقشة اهم المعوقات التي تواجه عملية نقل الزائرين في الزيارات المليونية، ووضع خطة استراتيجية مسبقة لعمليات النقل تزامنا مع قرب الزيارة الشعبانية

وبين، ان "الاجتماع ناقش إمكانية وجود ساحات كبيرة مخصصة للنقل تمكن الباصات من الاستدارة والدخول من أقرب نقطة لخدمة الزائرين الكرام".

واضاف، انه "تم مناقشة مدى تأثير قرب المواكب الحسينية من الشارع العام على عملية نقل الزائرين، مبينا، سيتم التنسيق مع محافظة بابل ومحافظة كربلاء المقدسة من خلال المخاطبات الرسمية لوضع الية عمل تنظم مواقع المواكب الحسينية، من اجل تسهيل عملية نقل مريحة للقاصدين الى كعبة الاحرار".



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