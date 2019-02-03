2019/02/03 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعا طارئا لمناقشة اسباب خروج المنتخب الوطني من الدور الـ ( 16 ) لبطولة كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في الامارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يقرر .. فرصة اخيرة لكاتانيتش وتحقيق بسهر اللاعبين) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يقرر .. فرصة اخيرة لكاتانيتش وتحقيق بسهر اللاعبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).