لحسم منصبي وزير العدل ومحافظ كركوك.. محاولة جديدة لحزبي طالباني وبارزاني

2019/02/03 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أنه سيعقد اجتماعًا رفيع المستوى مع قيادات الحزب الديمقراطي، بعد غد الثلاثاء، لحل الخلافات بين الطرفين وحسم ملف تشكيل حكومة الإقليم.

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