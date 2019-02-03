2019/02/03 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب علي عدنان لن يستطيع اللعب لأي ناد في اوروبا بسبب غلق فترة الانتقالات الشتوية

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