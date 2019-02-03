2019/02/03 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور أكثر من سنة مرت على تحرير الموصل التي رزحت سنوات سوداء تحت حكم داعش، ولا تزال المدينة المدمرة تلملم ركامها، ما دفع عددا من الناشطين العراقيين إلى نشر صور لبعض معالم المدينة قبل وبعد الدمار الهائل الذي حل بها.

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