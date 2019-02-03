نقابة الصحفيين تدعو إلى كشف قتلة علاء مشذوب وتقديمهم للقضاء

2019/02/03 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت نقابة الصحفيين العراقيين فرع محافظة كربلاء ، اليوم الاحد ، 3 شباط 2019 ، الاجهزة الامنية بكشف جريمة قتل الدكتور علاء مشذوب عضو نقابة الصحفيين الذي اغتيل مساء السبت على يد مسحلين مجهولين ، وقيادة الشرطة تشكل لجنة لجريمة الاغتيال وتجمع معلومات استخباراتية للوصول الى الجناة ، ودعت وسائل الاعلام الى التعاون معها في نشر الاخبار وعدم اطلاق الاقاويل والاشاعات كي لا تؤثر على مجريات التحقيق .

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