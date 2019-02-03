2019/02/03 | 20:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جدد الرئيس دونالد ترامب التأكيد أن اللجوء إلى الجيش الأميركي في فنزويلا هو "خيار" مطروح في مواجهة الأزمة السياسية التي تهز هذا البلد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب محذرًا: الخيار العسكري في فنزويلا مطروح) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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