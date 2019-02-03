2019/02/03 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس دونالد ترامب التأكيد أن اللجوء إلى الجيش الأميركي في فنزويلا هو "خيار" مطروح في مواجهة الأزمة السياسية التي تهز هذا البلد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب محذرًا: الخيار العسكري في فنزويلا مطروح) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب محذرًا: الخيار العسكري في فنزويلا مطروح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).