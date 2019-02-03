خلال لقائه الحلبوسي | صالح: الرئاسة تسعى إلى تقديم مقترحات مشاريع قوانين تمس حياة المواطنين

2019/02/03 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيسُ الجمهورية برهم صالح ضرورةَ التنسيقِ وتوحيدَ الرؤى والتوجهاتِ بين الرئاسات الثلاث بما يخدمُ آمالَ العراقيين.

وقال المكتبُ الاعلاميُ لرئيس الجمهورية اِن الاخيرَ بيّن خلال

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