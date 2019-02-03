إستهداف حافلة زوار ووقوع إصابات غالبيتهم أجانب جنوب بلد

2019/02/03 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين: الفرات نيوز} استهدف هجوم مسلح ارهابي حافلة تقل زواراً جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "ارهابيون أطلقوا النار على حافلة تقل زواراً الى مرقد السيد محمد {عليه السلام} في منطقة قناة 14 جنوب بلد".وأضاف ان الهجوم الإرهابي "تسبب بإصابة 8 من الزائرين 7 منهم أجانب من إيران" مشيراً الى ان "جميع الحالات مسيطر عليها بإستنثاء إحالة امرأة أجنبية الى بغداد".انتهىبواسطة..



أحمد التمار

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