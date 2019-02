مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

2019/02/03 | 20:40

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

نهاية الشوط الأول بتفوق مانشستر سيتي 2-1.

44 - عملية هجومية رائعة لمانشستر سيتي: تبادل جميل بين ستيرلينغ وغوندوغان أنهاه الأخير بتمريرة جذابة استلمها ستيرلينغ ومرّرها بدوره لأغويرو الذي أضاف الهدف الثاني.- بعد مرور نصف ساعة على انطلاق المباراة، استحواذ مانشستر سيتي بلغ (70%)، أما أرسنال فاختار الانتظار ومحاولة الارتداد السريع عندما تتاح له الفرصة.- ضغط مستمر من مانشستر سيتي من خلال التنويع الهجومي حيث يحاول رجال غوارديولا الوصول لمرمى لينو على جميع الجبهات. 11 - أول ظهور لأرسنال كان من ارتباك دفاعي لمانشستر سيتي تفطّن له والكر وحول الكرة إلى ركنية استطاع من خلالها الفرنسي كوسيينلي إدراك التعادل للضيوف. - مانشستر سيتي يواصل الزحف على مرمى أرسنال: رحيم ستيرلينغ يجد مساحة للتسديد ويسدّد لكن الحارس لينو تفطن وأبعد الخطر. 1- منذ البداية ومن دون مقدمات تمكن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من منح التقدم لمانشستر سيتي. تشكيلة أرسنال

📋 Here it is - our team for #MCIARS! 🔴

— Arsenal FC (@Arsenal) February 3, 2019

تشكيلة مانشستر سيتي

Your City line-up for today! 💙CITY XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, AgueroSUBS | Muric, Danilo, Stones, Delph, Sané, Mahrez, JesusPresented by @HaysWorldwide #MCIARS 🔵 #mancity pic.twitter.com/HceScdZ6FC

— Manchester City (@ManCity) February 3, 2019

