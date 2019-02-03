تأجيل توقيع اتفاق السلام في إفريقيا الوسطى

2019/02/03 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام في إفريقيا الوسطى إلى الثلاثاء المقبل.وجرت في الخرطوم أمس السبت مفاوضات بين وفدي حكومة إفريقيا الوسطى والحركات المسلحة، ناقشا خلالها القضايا المهمة والعالقة بين الجانبين.وأفاد السفير بابكر الصديق محمد الأمين؛ الناطق الرسمي […]

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