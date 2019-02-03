اتصالات ذي قار:شمول دوائر الدولة بالدفع المسبق للهواتف الارضية

2019/02/03 | 20:52

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية اتصالات ذي قار عن شمول جميع دوائر الدولة بالدفع المسبق للهواتف الارضية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية اتصالات ذي قار عن شمول جميع دوائر الدولة بالدفع المسبق للهواتف الارضية .وقال مسؤول شعبة خدمات الزبائن في المديرية نعمه فيصل لشبكة اخبار الناصرية ، انه بتوجيه من الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ، قامت مديرية اتصالات ذي قار بتحويل جميع خطوط الهاتف الارضي في الدوائر الحكومية الى الية الدفع المسبق بدلا عن الخط المفتوح .واوضح ان هذا الاجراء اتخذ بسبب تراجع مستوى سداد الديون للخطوط المفتوحة لدوائر الدولة ، اذ ستلزمهم هذه الالية بالدفع قبل الحصول على الخدمة .

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