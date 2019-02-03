كتائب حزب الله: الهدف الأميركي من التواجد العسكري مواجهة محور المقاومة

2019/02/03 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم كتائب حزب الله محمد محيي إن الهدف الأميركي من

التواجد العسكري في العراق مواجهة محور المقاومة.محيي اعتبر تصريح ترامب إعلان صريح لاحتلال العراق ومرحلة جديدة من

المواجهة، مبينا أن عديد القوات الأميركية في البلاد يتجاوز الأربعة

وثلاثين الف عسكري.واشار محيي الى إن التواجد الأكبر للقوات الأميركية

هو في محيط العاصمة بغداد.هذا وكان الرئيس الأميركي قد اعلن في وقت

سابق انه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لمراقبة إيران.من جهته

اعلن النائب عن تحالف البناء ثامر ذيبان عن عقد جلسة طارئة للبرلمان

في الأيام المقبلة للتصويت على مسودة أخراج القوات الأجنبية

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