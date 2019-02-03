حسن سالم ردا على ترامب العراق ليس ضيعة لأبيك ولن نسمح ببقاء اية قوات اجنبية على اراضينا

2019/02/03 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب حسن سالم على تصريح ترامب القاضي ببقاء القوات الامريكية في

العراق قائلا له) بأن العراق ليس ضيعة لأبيك ولن نسمح ببقاء اية قوات اجنبية على

اراضينا) جاء ذلك في تصريح صحفي صدر عن مكتبه اليوم الاحد الثالث من شباط لعام

2019واستغرب سالم صمت الحكومة ازاء هذا الاستهتار الامريكي مطالبا

البرلمان بضرورة الاسراع بتشريع قانون أخراج القوات الاجنبية من

العراق وقال النائب حسن سالم بأننا لن نسمح لأمريكا باستخدام العراق لمراقبة

او مهاجمة دول الجوار

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