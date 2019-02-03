اعتقال 26 متهما بجرائم مختلفة في السليمانية

2019/02/03 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قسم شرطة دوكان اليوم الاحد, التابع لمديرية شرطة محافظة السليمانية وخلال شهر واحد 26 متهما بجرائم مختلفة.وجاء في بيان لشرطة السليمانية تلقت "

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