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#عاجل_الغدير | استهداف حافلة تقل زوار في مدينة بلد من قبل عصابات داعش تسفر عن اصابة 8 مدنيين بجروح طفيفة
2019/02/03 | 20:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

#عاجل_الغدير | استهداف حافلة تقل زوار في مدينة بلد من قبل عصابات داعش تسفر عن اصابة 8 مدنيين بجروح طفيفة

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#عاجل_الغدير | استهداف حافلة تقل زوار في مدينة بلد من قبل عصابات داعش تسفر عن اصابة 8 مدنيين بجروح طفيفة

الأحد 3 فبراير 2019 - 20:36

#عاجل_الغدير | استهداف حافلة تقل زوار في مدينة بلد من قبل عصابات داعش تسفر عن اصابة 8 مدنيين بجروح طفيفة

#عاجل_الغدير | استهداف حافلة تقل زوار في مدينة بلد من قبل عصابات داعش تسفر عن اصابة 8 مدنيين بجروح طفيفة

يتبع..

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