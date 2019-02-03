#عاجل_الغدير | استهداف حافلة تقل زوار في مدينة بلد من قبل عصابات داعش تسفر عن اصابة 8 مدنيين بجروح طفيفة
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#عاجل_الغدير | استهداف حافلة تقل زوار في مدينة بلد من قبل عصابات داعش تسفر عن اصابة 8 مدنيين بجروح طفيفة
الأحد 3 فبراير 2019 - 20:36
#عاجل_الغدير | استهداف حافلة تقل زوار في مدينة بلد من قبل عصابات داعش تسفر عن اصابة 8 مدنيين بجروح طفيفة
#عاجل_الغدير | استهداف حافلة تقل زوار في مدينة بلد من قبل عصابات داعش تسفر عن اصابة 8 مدنيين بجروح طفيفة
يتبع..
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