تناغماً مع التطبيع الصهيوني.. السعودية تسمح بالعروض الغنائية والمشروبات الكحولية

2019/02/03 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تطور نوعي نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني اقدمت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية على اتخاذ قرار يقضي بمنح التراخيص لجميع المطاعم والمقاهي باقامة العروض الغنائية والموسيقية .

وحصلت " الغدير " على وثيقة "سرية وعاجلة " صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تتضمن منح المطاعم والمقاهي في السعودية تراخيص باستضافة العروض الموسيقية والغنائية وتقديم المشروبات الكحولية . وكشفت الوثيقة عن امكانية المطاعم بتقديم المشروبات الكحولية وتخصيص اماكن خاصة لهذا الامر .



مبيناً ان القرار تم مصادقته بشكل نهائي وتم تبليغ جميع المطاعم بذلك . يذكر ان هذه القرارات تشرع لأول مرة في السعودية بعد ان التغييرات التي طرأت على مقاليد الحكم والتي تدفع بإقامة علاقات متينة مع الكيان الصهيوني .

انتهى ع.س

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