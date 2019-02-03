البحرية التركية تعثر على غواصة هتلر المختفية من ايام الحرب العالمية الثانية

2019/02/03 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت البحرية التركية، الاحد، أنها عثرت على حطام غواصة ألمانية غرقت قبل 75 عاما في مياه البحر الأسود، وتحولت إلى شاهد على النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية في عددها الصادر اليوم 3 شباط 2019 أن سلطات البلاد بصدد إنتاج فيلم وثائقي جديد عن الغواصة الغارقة، وهي من طراز "يو 23".

وتم العثور على حطام الغواصة الألمانية على عمق 40 مترا، وعلى بعد نحو 4 كيلومترات من منتجع أغفا، القريبة من إسطنبول.

وكانت "يو 23" واحدة من بين 6 غواصات ألمانية معدة لمهاجمة السفن السوفيتية في البحر الأسود، وشاركت في 56 عملية عسكرية.

وتمكنت الغواصة بالفعل من إغراق العشرات من السفن المعادية، لكن في 1944 نجح السوفييت في الثأر من النازيين بإغراق 3 من هذه الغواصات.

ومنذ اختفائها في الحرب العالمية الثانية، واصل خبراء بحثهم عن "غواصات هتلر" المختفية، وتم العثور عليها جميعا باستثناء "يو 19" التي يرجح أن تكون غارقة في نفس المنطقة التي جرى فيها العثور على "يو 23".

لكن الباحثين يتوقعون أن تكون الغواصة "يو 19" الألمانية غارقة على عمق 455 مترا.

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