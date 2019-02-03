وزير التعليم العالي العراقي يبدي رغبة العراق بالتعاون مع ايران في تطوير قطاع التعليم

2019/02/03 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل رغبة العراق بالتعاون الاكاديمي والبحثي مع ايران.

وأكد السهيل، خلال اجتماعه برئيس الجامعة الاسلامية الحرة (آزاد) الايرانية محمد مهدي طهرانجي اليوم الاحد، رغبة بلاده في التوصل الى اتفاقات لتعزيز التعاون المستمر بين الباحثين العراقيين ونظرائهم الايرانيين لاسيما في مجالات خلايا المنشأ والتشخيص المبكر للاصابة بالسرطان والبحوث والنشاطات العلمية للتوصل الى نتائج ملموسة.

واعتبر أن بلاده تولي الاهمية لايران في مجال تنمية الابحاث والتعاون العلمي.

ونوه الى ان الابحاث المشتركة بين البلدين في مجالات عديدة منها مكافحة الغبار تعد حاجة حقيقية لكلا البلدين، معتبراً أن تعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية للابحاث التطبيقية جادة ولن تألو جهداً في هذا المجال.

ووصف انشاء ايران لمختبرات علمية في العراق تترك تأثيرات ايجابية للغاية، واعتبر أن إحد الاهداف الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية يتمثل بتمتين الاواصر العلمية مع مختلف بلدان العالم وإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تاتي في الاولوية.

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