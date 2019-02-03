واع/استشهاد مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد

2019/02/03 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإستشهاد مدني بهجوم مسلح نفذه مجهولون شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لمراسل(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع) إن "مسلحين مجهولين، فتحوا نيران

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