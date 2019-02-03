تحالف الفتح رداً على ترامب.. تصريحاتك اعلان باحتلال البلاد وهذا ما سنتخذه ضدكم

2019/02/03 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- رفض تحالف الفتح ، الأحد، استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للقوات الأمريكية لاستهداف دول الجوار، فيما اعتبر تصريح الرئيس الأمريكي ببناء القواعد الأمريكية في البلاد بأنه إعلان صريح لاحتلال العراق من جديد.وقال عضو التحالف ثامر ذيبان في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة خلال الأيام المقبلة لمناقشة التواجد القتالي الأمريكي في البلاد ...

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