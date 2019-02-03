برلين تقترح على موسكو نشر الصواريخ الروسية ماوراء الاورال

2019/02/03 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اقترح البرلمان الاتحادي الألماني، على روسيا نشر صواريخ “9M729” الجديدة ما وراء الأورال غربي سيبيريا، “لأن ذلك سيساعد على إنقاذ معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى”.ونقلت صحيفة “Frankfurter Allgemeineg” عن رودريك كيسيويتر من حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” ورولف موتزينيتش من الحزب “الديمقراطي الاشتراكي”، أن نشر السلاح الروسي الجديد ما وراء الأورال سيخرج أوروبا […]

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