فيديو: محاضرون غاضبون يتظاهرون وسط كربلاء: هذه هي مطالبهم

2019/02/03 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تظاهر عدد من المحاضرين، الأحد، وسط محافظة كربلاء، مطالبين بتثبيتهم. المتظاهرون من خلال وقفتهم الاحتجاجية التي حضرها مراسل”ناس” (3 شباط 2019)، طالبوا الجهات الحكومية المعنية بتثبيتهم من خلال اعتبارهم عاملين بأجور يومية، أو تحويلهم إلى عقود.

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