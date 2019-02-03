2019/02/03 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان نجم على هامش بعض النقاط كتبتٌ هذا الموضوع لأن هذه النقاط فعلاً تشكل تأثيراً كبيراً في المجتمع الشرقي خصوصاً ، لماذا ينصح المجتمع دائماً بتبديل المرأة و كأنها قطعة أثاث وخردة مهملة في نفس الوقت ينصح المرأة دائماً بالصبر والامتنان ؟ ومن أهم تلك النقاط التي نسمعها كثيراً في المجتمع : الرجل :- زوجتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا ياترى ؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا ياترى ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).