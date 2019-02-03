2019/02/03 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل بابا الفاتيكان فرنسيس يصل الى الإمارات ويصف زيارته ب"المباركة"

تأریخ التحریر: : 2019/2/3 21:06

• 7 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابا الفاتيكان فرنسيس يصل الى الإمارات ويصف زيارته ب"المباركة") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابا الفاتيكان فرنسيس يصل الى الإمارات ويصف زيارته ب"المباركة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).