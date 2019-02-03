بعد تصريحات ترامب.. مسؤول روسي رفيع يتوجه الى بغداد

2019/02/03 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توجه ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم إلى العاصمة بغداد في زيارة عمل تستغرق يومين.

وتأتي زيارة بوغدانوف للعراق بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، نيته إبقاء قوات بلاده في العراق بهدف مراقبة نشاط إيران.وزار وزير الخارجية محمد علي الحكيم، في الـ30 من كانون الثاني الماضي، روسيا بعد تعيينه في هذا المنصب في تشرين الأول 2018.وعبر لافروف حينذاك في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الحكيم عن أمل موسكو بأن يكون الوجود العسكري الأمريكي في العراق مستوفيا لأهدافه المعلنة، وهي مكافحة الإرهاب ومساعدة الحكومة العراقية على تحقيق الاستقرار، وليس من أجل معالجة المهام الجيوسياسية الخاصة بالولايات المتحدة في هذه المنطقة".انتهى

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