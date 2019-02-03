دراسة: الطعام المقلي يزيد خطر الوفاة المبكرة لدى النساء

2019/02/03 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يميل كثيرون إلى تناول الأطعمة المقلية، على الرغم من المخاطر التي تسببها ويكاد يعرفها الجميع مثل أمراض السكري والقلب.

لكن دراسة جديدة ربما تقنعهم بالإقلاع عن تناول هذه الأطعمة، فقد ربطت دراسة أمريكية حديثة بين تناول الدجاج والسمك المقليين وتزايد احتمالات الوفاة المبكرة.

وتقول الدراسة، إن النساء اللاتي يأكلن الدجاج المقلي يوميا ربما تزيد لديهن احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بنسبة 13%.

وهذه النتيجة توصلت إليها دراسة أمريكية أجراها باحثون من جامعة آيوا.

وكشفت النتائج أيضا، أن الأسماك المقلية ليست أفضل كثيرا للصحة، إذ أن احتمالات الوفاة المبكرة تزيد بنسبة 7% في حالة تناولها يوميا.

وقال الباحثون، إن تناول الأطعمة المقلية يرفع كمية السعرات الحرارية، ويزيد احتمال السمنة المرتبطة بدورها بارتفاع احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة إلى أن واحدا من كل ثلاثة بالغين في أمريكا الشمالية يتناول الأطعمة السريعة التي عادة ما تكون مقلية.

ومن أجل إجراء الدراسة، فحص الباحثون بيانات متعلقة بالأنظمة الغذائية على مدار 18 عاما لنحو 107 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاما.





وصرح أطباء بأن الدراسة تقدم أدلة جديدة على أن طريقة طهي الطعام يمكن أن تحوله من صحي إلى غذاء له تأثير سلبي كبير على الصحة.

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